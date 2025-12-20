Se registraron largas colas de vehículos en estaciones de servicio de la zona norte

En varias estaciones de servicio (E/S) de la zona norte del estado Anzoátegui se apreciaron largas colas de automóviles durante la tarde de este sábado.

Las filas de vehículos se observaron en expendios de venta de gasolina ubicados en Barcelona, Puerto La Cruz y Lechería.

Se desconoce la causa del gran movimiento de conductores hacías las gasolineras, pues hasta el momento no se ha reportado fallas en el suministro del combustible por parte de las autoridades gubernamentales.

Puerto La Cruz / Redacción Web