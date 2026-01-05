Se reanudó el zarpe de botes en el embarcadero del Paseo Colón

Tras dos días de paralización, cerca del mediodía de este lunes 5 de enero se reanudó el zarpe de botes desde el embarcadero del Paseo de La Cruz y El Mar en Puerto La Cruz.

Voceros indicaron que luego de habilitar nuevamente las salidas hacia las islas El Faro, El Saco y Puinare, la presencia de temporadistas comenzó a incrementar. Agregaron que en una hora salieron tres embarcaciones y esperaban seguir recibiendo pasajeros hasta las 2:00 pm.

La paralización se debió a la tensión que había en el país luego de la situación registrada en horas de la madrugada del sábado 3 del presente mes en Caracas. Sin embargo, los prestadores de servicios esperan que se retome el ritmo que tenían entre el jueves 1ero y viernes 2, cuando habían trasladado a más de mil personas.

Según José Brito, jefe de muelles de la Corporación de Turismo del Municipio Sotillo (Corpoturs), esa cifra representa un ascenso notable en cuanto a lo que fueron los primeros dos días de enero de 2025, cuando la movilización de turistas estuvo por debajo de 500.

Inversión en riesgo

Para los prestadores de servicios como Víctor La Rosa el fin de semana sin zarpe fue de incertidumbre, pues no sabían si iban a poder continuar con su trabajo pronto. Agregó que todos los dueños de embarcaciones hicieron una inversión entre aceite y combustible a precio internacional para poder estar activos los primeros días del año, fecha para la que había altas expectativas.

Y aunque dejó claro que siguen confiados en que serán días de mucho movimiento, también reconoció que tanto el sábado como el domingo eran prácticamente las mejores jornadas del asueto y no pudieron aprovecharlas.

"Tenemos 14 embarcaciones de diferentes capacidades y en días de alta presencia de turistas un bote de los rápidos puede hacer hasta cinco viajes. Algunos tienen espacio para 30 personas y otros para menos, pero como mínimo se iban a realizar 40 viajes por día", explicó.

El costo del pasaje para las islas El Faro y Puinare es el equivalente en bolívares a siete dólares, mientras que para El Saco es de nueve. Calculando de acuerdo a los promedios de pasajeros y salidas detallados por La Rosa, todo eso se traduce en que sólo en boletos se dejaron de mover más de 8 mil dólares por día en el mencionado embarcadero.

Aún así, el vocero insistió en que siguen con la esperanza de salir bien parados en la primera temporada de vacaciones del año para recuperar lo invertido en el mantenimiento de los botes y que les quede para el sustento de sus familias.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo