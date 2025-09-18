Sao Paulo no puede en la Casa Blanca y cae 2-0 ante LDU de Quito

jueves
Nahuel Ferraresi (izquierda), defensor venezolano, jugó para el Sao Paulo en su revés frente a LDU de Quito / Foto: EFE

La visita a la Casa Blanca resultó lamentable para Sao Paulo, cuya defensa se fisuró a los 14 minutos con Bryan Ramírez y se rompió en el 78 por culpa de Michael Estrada, goles que dejan a Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito con un 2-0 para definir los cuartos de final de la Copa Libertadores el 25 de septiembre en el Morumbi.

El equipo del argentino Hernán Crespo hasta comenzó bien en el partido. El defensa venezolano Nahuel Ferraresi pudo inclinar la balanza a los 7 minutos gracias a una asistencia de lateral zurdo Enzo Díaz.

Otro argentino, el centrocampista Emiliano Rigoni, también se mostró muy activo frente a la portería de Gonzalo Valle, pero todo se fue al traste cuando el defensa uruguayo Gian Franco Allala envió un pase profundo que Ramírez capitalizó, pese al vuelo de Rafael.

El segundo tiempo planteó el drama entre un equipo visitante que quiso, insistió y no pudo, y uno local al mando de brasileño Tiago Nunes que evitó el desgaste, se resguardó, jugó con la necesidad del rival, aprovechó el error, facturó con Estrada, que apenas llevaba 7 minutos en la cancha y ahora espera que la buena renta le alcance para matricularse en semis.

Quito / EFE

