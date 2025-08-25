Santuario recibió cientos de fieles para la Asamblea de Oración Carismática (+Fotos)

El Santuario Mariano Diocesano de Nuestra Señora de Fátima en Carrizal, en los Altos Mirandinos, fue el escenario de la Octava Asamblea Diocesana de Oración Carismática, un evento que reunió a cientos de fieles para un día de renovación espiritual y esperanza.

Según un comunicado de prensa, la actividad contó con la presencia de Monseñor Roberto Sipols y el anfitrión, el Presbítero Henry Rivero, rector del santuario.

El encuentro, dirigido a la comunidad católica, tuvo como propósito principal fortalecer la fe y renovar la esperanza a través de la oración carismática, un movimiento que busca revivir la experiencia del Espíritu Santo en la Iglesia.

Intervenciones

Durante su intervención, Monseñor Roberto Sipols destacó el significado del movimiento carismático: "Es el movimiento que devuelve a la Iglesia a sus orígenes, a vivir el evangelio con el Espíritu Santo, permitiendo los dones de sanación, lenguas y profecía". Hizo referencia al Capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles para explicar las manifestaciones del Espíritu Santo y subrayó la importancia de la renovación en la fe.

Por su parte, el Presbítero Henry Rivero expresó su satisfacción por el éxito del evento: "Esta es la octava asamblea de la renovación carismática, que ha tenido un despertar a nivel de la diócesis. Nos sentimos honrados de haber contado con la presencia de Monseñor Sipols, quien trajo un gran auge de feligreses". El párroco también mencionó que esta asamblea sirvió como el cierre de un ciclo de formación, alabanza y crecimiento espiritual para la parroquia de la Natividad del Señor.

Rivero también se refirió a la creciente afluencia de peregrinos al santuario, especialmente en este año jubilar, donde muchos buscan ganar indulgencias y conocer el lugar. El santuario ha dispuesto sus instalaciones para recibir a los visitantes, ofreciendo seguridad garantizada, estacionamiento, una tienda de artículos religiosos y una barraca de desayunos con opciones como empanadas, jugos y el tradicional chocolate caliente.

