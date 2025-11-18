Roturas de El Carupanero convirtieron la calle Calvario en una zona de desastre

La céntrica calle Calvario de Carúpano, en el estado Sucre, parece el escenario de un desastre, luego de varias reparaciones fallidas de la tubería madre que abastece de agua esa zona de la ciudad y que viene directamente desde el parque Karupana, por donde entra el acueducto El Carupanero al casco urbano del municipio Bermúdez.

Los vecinos, como Humer Campos, admiten que a mediados de junio, cuando iniciaron las roturas, cuadrillas de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) se presentaron para atender el problema. Pero rompían, reparaban, se iban y a los pocos días se reventaba el tubo en otro sector de la calle. “La solución es el reemplazo de esa tubería, poner una nueva”.

El problema se ha agravado con el paso de los meses porque detrás de la iglesia Santa Catalina se formó una poza gigante, con miles de litros de agua que se derraman al día y que ahora, muchachos del sector utilizan como una piscina, sin importar el peligro que corren, porque en el hueco hay una tubería de acero rota y otros materiales de construcción expuestos.

Julio Villarroel, habitante del cerro El Calvario, dijo que el problema tiene meses y que afortunadamente no han sufrido desabastecimiento de agua. “Tienen tiempo que rompieron allí, pero sigue el problema. Esto es un desastre”.

El vecino Humer Campos explicó que esto se debe a que la tubería rota es el propio tubo El Carupanero, y que paralelamente la otra aducción de menor capacidad, sigue dando agua a las casas de la zona.

Afectadas

El problema más grave lo sufren unas casas que resultaron socavadas cuando se produjo la primera fuga.

Es el caso de Luisa Díaz, cuya vivienda, cuando usaron la retroexcavadora le afectaron la base a la estructura, por lo que quedó prácticamente en el aire.

La denunciante explicó que fue a la alcaldía y allí le dijeron que no era responsabilidad del ente y los mandaron a resolver el problema a Hidrocaribe.

En la hidrológica le dijeron que se tiene que aguantar porque están tratando de reparar múltiples de fugas que hay en la ciudad, probablemente por el aumento del caudal fruto de la rehabilitación de El Carupanero.

Sucre / Corresponsalía Carúpano