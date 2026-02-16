Ronald Guillén es el nuevo entrenador de Trotamundos de Carabobo

Desde su último título obtenido en el año 2022, Trotamundos de Carabobo tiene como objetivo conseguir el tan ansiado cetro número 12 en su historia y para ello contrató al exseleccionador nacional Ronald Guillén, quien cuenta con una trayectoria interesante como entrenador a sus 42 años de edad.

Según Juan Pablo Carmona, jefe de prensa del Expreso Azul, Guillén vuelve a la que fue su casa durante varias temporadas, formando parte del roster del equipo en los años 2004, 2008 y 2009, viendo acción solo en esas últimas dos campañas, mientras que en el año 2010 dio el salto a la dirección técnica fungiendo como tercer asistente del español Iván Déniz en dicho año y también en los años 2011 y 2012.

“Para mí es un inmenso orgullo poder volver al lugar donde hace muchos años me formé como profesional, el hecho de cumplir ciclos con Trotamundos como jugador, asistente técnico y ahora como dirigente es una gran responsabilidad y un gran compromiso debido al prestigio de esta organización” fueron las primeras palabras de Guillén tras ser nombrado capataz del club de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

Más frases

“Dirigir siempre será un gran reto, luego de estar al frente de la selección me convencí aún más de que todos los desafíos hay que tomarlos con una enorme seriedad para poder cumplir con todas las expectativas. Este equipo está acostumbrado a competir siempre y es lo que vamos a hacer”.

Por otro lado, el experimentado entrenador cuenta en su palmarés con tres campeonatos en el baloncesto venezolano, uno en el año 2015 como asistente técnico de Fernando Duró en Marinos de Anzoátegui y dos en Gladiadores de Anzoátegui en los años 2023 (Asistente Técnico) y 2024 (Director Técnico). También, cuenta con experiencia en México al dirigir en la LNBP.

En cuanto a la selección nacional, el oriundo de Valera fue asistente técnico en los ciclos de Néstor García y Fernando Duró, mientras que dirigió a la categoría U18 masculina en el Sudamericano que se realizó en el año 2022. Seguidamente en el año 2025,

Paso por Venezuela

Guillén dirigió a Venezuela en la tercera ventana de los Clasificatorios a la FIBA AmeriCup 2025 y en la FIBA AmeriCup 2025, registrando tres victorias y dos derrotas.

De esta manera, el coach Guillén buscará devolverle la gloria al Expreso Azul con su estilo de juego defensivo, siendo un entrenador que apuesta por la modernización de juego y transiciones rápidas.

“Siempre he buscado tratar de adaptarme a lo que es las filosofías de juego que se manejan actualmente, tratar de correr la cancha y que el equipo sea bastante físico en defensa. Para mí, cada minuto es importante, cada posesión es importante, cada balón al suelo hay que ir a buscarlo y con esa agresividad es que debemos salir a la cancha siempre”, agregó.

Valencia / Redacción Web