Ronald Acuña Jr. ganó el premio Regreso del Año en MLB

El estelar pelotero venezolano Ronald Acuña Jr. fue anunciado como el ganador del premio Regreso del Año en la Liga Nacional del béisbol de Grandes Ligas.

Acuña Jr., quien milita en los Bravos de Atlanta, recibe el reconocimiento tras regresar de una grave lesión (rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha) que lo obligó a perderse casi toda la temporada 2024 del Big Show.

En la zafra 2025 el guarieño retornó al diamante el 23 de mayo, en un choque contra los Padres de San Diego. Desde ese momento jugó un total de 95 encuentros, en los que conectó 22 cuadrangulares e impulsó 42 carreras.

El jugador de 27 años soltó un total de 98 inatrapables (12 dobles y un triple), anotó 74 rayitas y su promedio de bateo cerró en .290.

Hay que acotar que entre mediados de julio y principios de agosto presentó molestias físicas y se perdió un par de semanas de acción. Pese a eso, dejó números positivos.

Crecen los logros

Acuña Jr. ya tiene entre sus logros personales el premio al Novato del Año en 2018, su año de debut en Las Mayores, además de ser electo Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) en el viejo circuito en 2023.

Entre otras cosas también es el único pelotero en la historia de las Grandes Ligas en terminar una campaña (2023) con al menos 40 vuelacercas (41) y 70 bases robadas (73), por lo que el Regreso del Año en 2025 pasa a engrosar la lista de hazañas personales.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo