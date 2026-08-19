Robert Pérez Jr. pasó de Cardenales a Caribes en un cambio entre clubes de la LVBP

La gerencia de Caribes de Anzoátegui, club de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), confirmó de manera oficial la incorporación a sus filas del jardinero e infielder Robert Pérez Jr., quien llega para reforzar a los aborígenes con miras a la próxima temporada que se iniciará en octubre. De esta forma se concreta la transacción que llevó al lanzador Jesús Valles al Cardenales de Lara el pasado 01 de diciembre de 2025.

Eduardo Medina, integrante del departamento de prensa de La Maquinaria Indígena, informó que Pérez Jr., de 26 años, viene de ver acción en la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) con los Marineros de Carabobo, donde lució su poder con el madero destacando entre los líderes de cuadrangulares del torneo e imponiéndose como campeón en el Festival de Jonrones de la liga.

Pasantía en las menores

Asimismo, en el sistema de ligas menores perteneció durante siete temporadas a las organizaciones Marineros de Seattle y Padres de San Diego, alcanzando el nivel Doble-A con los Arkansas Travelers y San Antonio Missions, dejando un registro de 87 jonrones, 399 carreras impulsadas y un OPS global de .765 a lo largo de su paso por las granjas del béisbol organizado.

Hijo de la leyenda de la pelota venezolana Robert Pérez, conocido en la LVBP como "La Pared Negra", tras registrar un notable paso por la tribu como refuerzo en postemporada,

“Pérez Jr. llega a la organización con el objetivo claro de aportar versatilidad defensiva, ofensiva y rendimiento inmediato desde el primer día de acción”, manifesto Otto Padron, gerente deportivo de los aborigenes.

Puerto La Cruz / Redacción Web