Rick Scott reafirmó su apoyo a María Corina Machado y a la causa venezolana

El senador estadounidense Rick Scott sostuvo este jueves un encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado, en el que ambos reafirmaron su respaldo a la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela.

A través de sus redes sociales, Scott calificó como “estupendo” el encuentro con Machado y aseguró que mantiene su compromiso con el pueblo venezolano. “Estoy con el pueblo de Venezuela en la lucha por la libertad. No me detendré hasta que todos los presos políticos sean liberados y haya un camino para una transición democrática con elecciones libres y justas”, expresó el legislador.

El senador ha sido una de las voces más activas en Washington en respaldo a la oposición venezolana, insistiendo en la necesidad de avanzar hacia un proceso democrático y el respeto a los derechos humanos en el país .

Por su parte, Machado agradeció el apoyo del senador y destacó la importancia del acompañamiento internacional en lo que calificó como un “momento histórico” para Venezuela. “Nuestra lucha es por la libertad, la dignidad y el derecho de cada venezolano a decidir su futuro”, afirmó.

La dirigente opositora subrayó que no cesarán los esfuerzos hasta lograr la liberación de los presos políticos y consolidar una transición que permita establecer una democracia plena. Asimismo, destacó que el respaldo de aliados internacionales es clave para mantener la presión global en favor de un cambio político en Venezuela.

Washington / Redacción web