Restablecen servicio de agua en Aragua de Barcelona

Luego de que el personal técnico de Hidrológica Venezolana (Hidroven) instalara un nuevo equipo en la torre toma de la planta potabilizadora del municipio Aragua fue restablecido el suministro de agua y el líquido está llegando de manera sectorizada.

Así lo informaron habitantes de Aragua de Barcelona, quienes destacaron que las labores de instalación del nuevo motor eléctrico vertical de 150 HP se realizaron el viernes 13 y tras hacer las pruebas respectivas comenzó a llegar el líquido a los hogares, principalmente a las zonas que están ubicadas en la parte baja de la población.

"He escuchado que ha llegado en la calle Amparan y la calle Páez del sector Caraquita, en lo que es la parte baja, porque para El Calvario no ha subido", dijo una vecina, quien se identificó como Carmen Pérez.

Más detalles

Se conoció que los residentes del sector San Pedro y los que viven por la entrada del sector Zoila Lander también comenzaron a recibir agua por tuberías.

"No duró 12 horas continuas y tuve que pasar la noche despierta porque primero lo que llegó fue barro y lo entiendo por los ocho días que pasamos sin agua, pero prácticamente logré llenar sólo un pipote durante toda la noche", dijo una vecina del sector Villa de Belén.

Otras fallas

Los habitantes de Aragua de Barcelona expresaron su preocupación por las continuas fluctuaciones eléctricas y temen que esas fallas sigan afectando el suministro de agua.

"Esperamos que no hayan otros bajones de luz que puedan echar a perder esos equipos de la torre toma porque volver a pasar por este problema con el agua sería un dolor de cabeza y mucho gasto", comentó Adrián Sánchez.

Aragua de Barcelona / Danela Luces