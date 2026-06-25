Residentes del edificio Vermonth en Caracas solicitan ayuda urgente tras sismo (+Fotos)

Los residentes del edificio Vermonth, ubicado en la intersección de las avenidas Fuerzas Armadas y Urdaneta —frente al elevado—, permanecen en las calles desde la noche de ayer a la expectativa de asistencia institucional. La estructura de 11 pisos presenta severos daños tras los movimientos telúricos registrados el pasado 24 de junio.

"Toda esta cuadra sufrió daños. Todos están afuera y durmieron bajo el puente (...) No hubo heridos, pero sí caída de escombros. El piso 3 se fracturó y el edificio prácticamente se divide a la mitad", declaró una habitante de la zona.

A pesar de que no se reportan lesionados, decenas de familias afectadas pernoctan en la vía pública desde el sismo. Los afectados han intentado contactar a las autoridades; sin embargo, el personal de rescate disponible se concentra en los puntos donde ocurrieron colapsos estructurales.

"No hemos podido entrar al edificio desde anoche. Son tres apartamentos por piso y cada inmueble tiene un daño (...) Son 11 pisos con dos mezzaninas. No ha venido nadie, de verdad necesitamos ayuda", añadió Juan José Acosta, residente del edificio Vermonth.

Caracas / Rodolfo Baptista