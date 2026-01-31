Representante de Soudo llama a la unificación de la dirigencia sindical por la defensa de los trabajadores 

Juan Cedeño, miembro del Sindicato de Obreros de la Universidad de Oriente (Soudo), en Anzoátegui, elevó su voz para hacerle un llamado a toda la dirigencia sindical del país, especialmente de la entidad, para unificar esfuerzos por la defensa de los trabajadores.

"El llamado es para la unificación de todos los dirigentes sindicales y presidentes de federaciones a nivel nacional para que estemos unidos, en una sola voz, hacia la defensa de los derechos laborales. Ese es el llamado y lo seguiremos haciendo hasta lograr el objetivo de estar todos en una mesa de negociación", expresó.

Según Cedeño, tras unirse, la primera petición que se le debe realizar al gobierno es la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) para avanzar en el aumento salarial.

"Los trabajadores universitarios estamos esperanzados que de una vez por todas se elimine el instructivo Onapre, se haga el aumento salarial y se calcule en las tablas y en los grados de cada trabajador, para de una vez por todas ir viendo el fruto de ese fondo del cual habló la presidenta Delcy Rodríguez para la ayuda social y el salario de los trabajadores. Ya debe ir avanzando esas conversaciones, esas mesas de diálogo", dijo.

Y es que de acuerdo a Cedeño, tras la puesta en marcha de este instructivo se aplanaron todas las cláusulas contractuales.

"Por eso es que siempre he hecho hincapié en que se elimine el instructivo Onapre, porque le ha hecho demasiado daño a los trabajadores de la administración pública, incluyendo a nosotros los universitarios. Si ellos van a aumentar ahorita el salario a 200 dólares, eso se vuelve sal y agua porque serían alrededor de 70.000 bolívares mensuales, a como está la tasa ahorita, y no se calcularía en las tablas, sino que será lineal y eso es lo que nosotros no queremos", enfatizó el dirigente.

Barcelona / Elisa Gómez