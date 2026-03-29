domingo
, 29 de marzo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Reportan que ocho personas resultaron intoxicadas dentro del Túnel Turimiquire

marzo 29, 2026
Hasta los momentos ninguna autoridad ni organismo se ha pronunciado sobre la situación reportada en el Túnel Turimiquire

La tarde de este sábado, varios medios de comunicación del estado Sucre reportaron la presunta intoxicación de ocho personas dentro del Túnel Turimiquire, donde se realizan trabajos para la restitución del servicio de agua hacia la ciudad de Cumaná.

Según se informó, el hecho habría ocurrido alrededor de las 4:00 pm, específicamente en el acceso por el sector Santa Fe.

Cabe acotar que, hasta los momentos y en medio de tanta incertidumbre, ninguna autoridad ni institución se ha pronunciado al respecto para desmentir o confirmar la noticia.

Portales informativos de la entidad costera reseñaron que los afectados, cuya identidad se desconoce, presentaron síntomas como dolor de cabeza y desmayos, y fueron trasladados a un centro de salud cercano a localidad donde ocurrió la situación.

El equipo de El Tiempo trató de establecer contacto con entes gubernamentales del estado Sucre, pero no hubo respuestas. Se espera que dentro de las próximas horas haya información oficial sobre lo ocurrido.

Cumaná / Redacción web

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