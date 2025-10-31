Reportan que movilización de pasajeros en Guanta mermó 20% esta semana tras operativos policiales

Esta semana se reportó una merma de 20% en la movilización de pasajeros en la ruta Guanta-Puerto La Cruz, después de las 6:00 de la tarde.

Así lo afirmó el presidente de la línea Unión Conductores Guanta-Puerto La Cruz, Arturo Yánez, quien explicó que esto se debió, entre otras cosas, a los operativos policiales llevados a cabo en la jurisdicción.

"La movilidad bajó unos dos o tres días porque se corrió el rumor por las redes sociales que después de las 6:00 de la tarde todos tenían que estar en sus casas. Pero, estuve preguntando a los compañeros y me dicen que desde ayer (jueves) ya todo estaba más restablecido, pero sí bajó un 20% después de las 6:00 pm, porque en las redes se corrió la información de que iban a hacer operativos y la gente se venía temprano a sus hogares", añadió.

No obstante, Yánez hizo énfasis en que el traslado de pasajeros viene bajando desde principios de octubre, según su perspectiva, por las constantes variaciones del precio del dólar.

"Lo de los operativos fue unos días nada más, pero lo de la subida descontrolada del dólar viene afectando la movilidad desde octubre, no sólo en la noche, sino también en el día. Eso está afectando a todos por igual. A nosotros los transportistas nos perjudica en las ventas de repuesto, donde este último mes subieron los precios en dólares como un 30%. Y en el caso de los usuarios les pega aún más en el bolsillo, así que los que iban dos veces a Puerto La Cruz, esos que bajan en la mañana, regresaban a Guanta a almorzar, iban a la tarde al trabajo y regresaban en la noche, ya la mayoría se va en la mañana y sólo regresa en la noche, producto del descontrol del dólar, y eso está desfavoreciendo al sector transporte. Pero hay que rogarle a Dios que toda esta situación pase", manifestó.

Operativo

Vale recordar que el martes 28 de octubre circuló un video por redes sociales, donde se observaba un supuesto enfrentamiento entre funcionarios policiales y presuntos delincuentes en el sector Chorrerón.

Tras la difusión del audiovisual, la alcaldía de Guanta emitió un comunicado en el que aseguró que el audio del video sobre el despliegue policial "fue editado a fin de generar pánico".

Además, el ayuntamiento desmintió un supuesto toque de queda y la suspensión de actividades escolares en el municipio, e invitó a la población a no hacerse eco de rumores difundidos por las redes sociales.

Guanta / Jesús Bermúdez