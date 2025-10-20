Reportan el colapso de una alcantarilla en el sector La China del municipio Bolívar

A eso de las 10:00 de la mañana de este lunes se registró el colapso total de una alcantarilla en el sector La China del municipio Bolívar, el cual limita con San Miguel de Peñalver, afectando el paso vehicular por la carretera que conecta a la troncal 9 con 14.

Desde principios de año, transeúntes solicitaban la reparación de la vialidad, especialmente en este tramo, uno de los más afectados, por el temor de quedar incomunicados.

Vecinos relataron que desde hace aproximadamente un mes, la tierra empezó a socavar más, hasta que cedió por completo tras las fuertes precipitaciones que se registraron entre el domingo y el lunes.

"La comunidad estaba pendiente por las fuertes lluvias desde anoche. Algunos estaban en la carretera, para alertar a los carros de las condiciones del tramo", expresó uno de los residentes.

Inspección

Se conoció que tras el colapso, se acercaron funcionarios de los bomberos del municipio Bolívar, de Protección Civil (PC) de Peñalver, de la policía estadal, municipal y trabajadores de la Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui (Covinea).

Estos últimos, al parecer, informaron que había salido una maquinaria tipo jumbo con los tubos necesarios hacia la zona, para comenzar una pronta reparación.

Barcelona / Elisa Gómez