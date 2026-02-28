Reparación de derrumbe en el túnel de traspaso de agua del Turimiquire mantendrá sin agua a Sucre y Nueva Esparta

La gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, informó este viernes que la suspensión del servicio de agua en Cumaná y los municipios Bolívar y Cruz Salmerón, los cuales se abastecen del sistema Turimiquire, se extenderá por otros tres días, debido a las reparaciones que ejecutan en el túnel de traspaso del recurso natural.

Precisó que la avería se produjo en la tubería de 13 kilómetros que conecta el Turimiquire con toda la red de agua que abastece esa zona de la entidad y parte de Nueva Esparta.

“Todo el equipo de buzos y equipo técnico está desplegado para poder ver dónde está la rotura y garantizar que en un lapso corto podamos contar con el vital líquido”, expresó.

Proyección

La mandataria regional señaló que la reparación es indispensable para evitar una falla mayor en el futuro y añadió que todo se produjo tras un derrumbe en el túnel, cuya ubicación tratan de localizar. “Estamos hablando de tuberías enormes y los equipos de buceo están llegando para ver dónde está el derrumbe”.

El corte de agua en los sectores afectados inició el domingo 22 de febrero, por lo que de cumplirse la proyección, será a inicios de la próxima semana cuando se restablezca totalmente el servicio.

Carrillo especificó que 80% del abastecimiento de agua de Cumaná y los demás municipios afectados proviene del Turimiquire, mientras que el resto se surte de Guaranache, en la parroquia San Juan.

Plan

La gobernadora anunció, además, que habilitarán cisternas para el hospital Antonio Patricio de Alcalá, espacios públicos y algunas comunidades, que han sido los más afectadas por la interrupción del suministro del recurso hídrico.

El plan de contingencia, ratificó, priorizará al centro asistencial y atenderá a sectores de los municipios Bolívar y Cruz Salmerón Acosta, así como a la ciudad capital.

Sucre/ Corresponsalía