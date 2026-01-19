Rehabilitaron el Jardín de Infancia Celestino Farrera de Barcelona

El jardín de infancia Dr. Celestino Farrera de Barcelona fue rehabilitado y reinaugurado este lunes para favorecer a 148 niños que allí cursan educación inicial, informó la Alcaldía del Municipio Simón Bolívar a través de una nota de prensa.

La alcaldesa Sugey Herrera dijo que este que este compromiso fue asumido por el gobierno municipal a finales del año pasado, y que en principio solo se impermeabilizaría el techo, pero luego se decidió intervenir y hacer todas las reparaciones necesarias.

A través de la Secretaria de Ciudades Humanas e Infraestructura se impermeabilizaron 400 metros de techo, se levantó una pared de más de 8 metros para un mejor resguardo, se instaló un nuevo techo en la entrada, se colocaron puertas, manillas y se pintó tanto el área externa como interna.

De igual forma, se realizaron reparaciones en baños, drenajes, parque infantil, portón principal y se hicieron murales en paredes internas y externas.

"Hoy estos niños y niñas se reincorporan a sus clases con un espacio mejorado porque nos mueve el amor y la voluntad de trabajar por el bienestar de todos y todas. Vinimos solo por el techo y terminamos interviniendo totalmente, pues somos instrumento de este hermoso proyecto bolivariano", agregó Herrera.

La alcaldesa inspeccionó todas las labores acometidas y anunció la instalación de dos aires acondicionados faltantes y la extensión del área recreativa.

En el boletín se indicó que a la fecha hay un total de 18 centros educativos rehabilitados en la jurisdicción durante este año académico y se espera replicar estas labores en otros planteles.

Barcelona / Redacción web