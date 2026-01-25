Realizarán la edición 2026 del Carnaval Turístico Internacional de Carúpano

El alcalde de Carúpano, estado Sucre, Julio Rodríguez, oficializó este viernes la realización del carnaval 2026, festividad que forma parte del calendario turístico nacional y que cada año atrae a miles de visitantes a la región.

El mandatario local justificó el retraso del anuncio, ante la situación del país y los hechos que ocurrieron el pasado 3 de enero.

Agregó que desde el alto mando político del gobierno se decidió que quien quiera hacer carnaval lo puede hacer y recalcó que el pueblo tiene derecho a disfrutar y reforzar su cultura.

Ante el hecho de que en muchos territorios no se realizará la fiesta, recordó que en Carúpano se trata de un patrimonio y una tradición de décadas.

Adelantó que en los próximos días se estará anunciando la programación, que viene con muchas cosas importantes que se van a mostrar durante la fecha, dijo.

Aporte

Recordó y convocó al empresariado local, “porque los carnavales no se hacen solos, ni los hace nada más la alcaldía. Los recursos son finitos y los problemas son infinitos y hay que dejar para una cosa y otra”.

Al respecto, dijo que así como el sector empresarial exigió que se hagan unos buenos carnavales, que les generen utilidades, les pidió que se ajusten en sus declaraciones y anunció que muchos establecimientos del ramo licorero no abrirán en la fecha porque les comprobarán que sus declaraciones no están correctas.

“Yo pido a todos los comerciantes, y ya he visto por allí empresarios financiando carrozas, y vamos a llamarlos a todos, la Coordinación Carnaval puede integrarlos y si algún representante de ellos quiere pertenecer a la coordinación, perfecto, que bueno que puedan hacerlo, para que la gente disfrute de la belleza y de la tradición cultural que representa hacer unos carnavales, que en Venezuela son los mejores, que son los de Carúpano”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano