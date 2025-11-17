Realizan trabajos de acondicionamiento del terminal de pasajeros José Francisco Bermúdez

Desde esta semana iniciaron en el terminal terrestre José Francisco Bermúdez, en Carúpano, estado Sucre, una serie de trabajos de acondicionamiento de los espacios de la instalación, con el fin de adecuar las diferentes zonas y ofrecer un ambiente cónsono y agradable a propios y visitantes.

Las labores son realizadas por personal de la Alcaldía de Bermúdez, a través del Instituto Municipal para los Servicios Públicos, junto con brigadistas ambientalistas, para realizar un mantenimiento integral en los diferentes espacios.

Los trabajos incluyen construcción de una cerca perimetral -unos 114 metros lineales con balaustres-, reparación del techo de los andenes para el abordaje y desembarco de pasajeros, redes eléctricas y aguas blancas y refacciones en la estructura de la planta física.

Navidad

Desde el próximo 15 de diciembre iniciará la zafra navideña en la instalación, por lo que se espera que se encuentre en óptimas condiciones.

Sobre los trabajos, Juvenal Marín, quien viajaba a Puerto La Cruz, calificó la acción como positiva, porque permite tener un lugar agradable mientras se espera por la salida. “Igualmente, quienes llegan, pueden hacerlo en un sitio bien acondicionado”.

Luis Rojas, chofer de una línea de transporte, señaló que es bueno que hagan mejoras e instó a las autoridades a seguir aportando en el funcionamiento del lugar.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano