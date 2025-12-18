Realizan jornada de concientización para promover el uso de la pasarela en Barcelona (+Fotos)

El Instituto Autónomo de Movilidad, Vialidad y Transporte del municipio Simón Bolívar, presidido por José Rodríguez, realizó la mañana de este jueves una jornada de concientización para promover el uso de la pasarela.

Desde la avenida Jorge Rodríguez, a la altura de la entrada de Boyacá, parte del personal de este ente adscrito a la alcaldía, con el apoyo del equipo del Comité de Usuarios del Transporte, entregaron volantes y ofrecieron charlas informativas bajo el eslogan: ¡Tu vida vale más!

Y es que según Rodríguez, algunos de los accidentes de tránsito, en este caso arrollamientos, ocurren a escasos metros de estos pasos peatonales.

Vía para las unidades de transporte

Es por ello que Rodríguez recordó que la vía es el espacio de los vehículos y la pasarela, es el camino seguro que tienen las personas para cruzar la avenida.

Entre el mensaje que compartía el presidente del Comité de Usuarios del Transporte, Pablo Malavé, a las personas que abordaba en esta jornada estaba que, "más vale perder un minuto en la vida, haciendo uso de la pasarela, que la vida en un minuto, por no cruzarla".

Se conoció que en este mes de diciembre, también han visitado cuatro pasarelas, ubicadas en la avenida Argimiro Gabaldón y la entrada Barcelona.

Barcelona / Elisa Gómez