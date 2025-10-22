Real Madrid venció con lo justo a la Juventus en Liga de Campeones

Un solitario gol de Jude Bellingham bastó para que el Real Madrid de España venciera 1-0 a la Juventus de Italia, en un desafío de la Liga de Campeones de Europa que se jugó en el estadio Santiago Bernabéu.

Fue un duelo emocionante, digno de los equipos que se enfrentaban. Hubo ocasiones claras en ambos costados de la cancha y los porteros fueron claves, pero el que se llevó las luminarias fue el guardarmeta italiano Michele Di Gregorio con hasta ocho atajadas, aunque no pudo evitar la derrota de los suyos.

Con el triunfo el club merengue mantiene un paso perfecto luego de tres jornadas. Es uno de los equipos que suman nueve puntos de nueve posibles, junto al París Saint Germain (PSG) de Francia, Bayern Múnich de Alemania, Inter de Milan de Italia y el Arsenal de Inglaterra.

Arqueros fundamentales

Los primeros acercamientos al área rival fueron de la visita. Weston Mckennie y Federico Gatti sacaron disparos desde fuera del área, que obligaron un par de intervenciones del arquero Thibaut Courtouis antes de los primeros 15 minutos.

Posteriormente el Real Madrid comenzó a asumir mayor protagonismo y generó algunas ocasiones, pero siempre encontró en Di Gregorio o algún defensor un villano que acababa con sus aspiraciones de celebrar ante su público.

Una de las salvadas más espectaculares del portero italiano llegó sobre el 40', tras un mano a mano con Kylian Mbappé. El francés remató de primera un pase de Brahim Díaz, pero el guardarmeta rechazó el disparo con la cara para conservar el cero en su arco de manera momentánea.

En el segundo tiempo nuevamente la primera oportunidad clara fue de la visita en un contraataque. El delantero Dusan Vlahović corrió desde la mitad de la cancha cuerpo a cuerpo con el central Éder Militão y logró sacar un derechazo que fue desviado por Courtouis para acabar con el peligro.

Al 57' llegó la primera y única diana del encuentro, tras una gran jugada de Vinicius Jr. El brasileño entró al área desde la banda izquierda y tenía hasta tres rivales marcándolo, pero aún así pudo rematar el balón que pegó en el palo y de inmediato Bellingham aprovechó el rebote para batir al duro Di Gregorio.

La Juventus tuvo algunos acercamientos para intentar igualar las acciones, pero las oportunidades más claras fueron de los merengues. De hecho sobre el 70' el portero juventino tuvo una doble atajada digna de resaltar, primero ante un remate de Mbappé y luego ante uno de Díaz, para mantener la distancia corta, y a la postre definitiva, en el electrónico.

Otros resultados

La cartelera del miércoles de la Liga de Campeones de Europa tuvo otros compromisos interesantes que terminaron en goleada. Uno de ellos fue el Chelsea vs Ajax, que terminó con marcador de 5-1 a favor de los ingleses.

Liverpool aplastó 1-5 en condición de visitante al Eintracht Frankfurt, Bayern Múnich superó 4-0 al Brujas y el Sporting CP de Portugal venció 2-1 al Olympique de Marsella.

Barcelona / Javier A. Guaipo