PwC prevé que sector telecomunicaciones mantendrá su crecimiento a nivel económico

Se prevé que los ingresos mundiales del sector de telecomunicaciones aumenten a una tasa compuesta anual del 2,9% hasta 2028, por debajo de la inflación, incluso cuando los ingresos totales del sector en las verticales fija y móvil aumentaron un 4,3% en 2023 hasta alcanzar los 1,1 billones de dólares, según el informe de perspectiva global del sector de telecomunicaciones de PwC, publicado en el Mobile World Congress de Barcelona, España, realizado entre los días 3 y 6 de marzo de 2025.

Según una nota de prensa, las perspectivas revelan que el sector de las telecomunicaciones se enfrenta a un panorama lento en medio del aumento de los costos, la competencia, el débil crecimiento de los suscriptores, las persistentes presiones macroeconómicas y los temas geopolíticos. A pesar de que hay un crecimiento de volumen en el sector, se espera que los ingresos promedio por unidad disminuyan en promedio un 2% anual hasta 2028, en los servicios móviles, de banda ancha fija y de voz.

Sin embargo, si bien las perspectivas apuntan a un entorno desafiante que necesita reinventarse, existe una amplia variación en las perspectivas de crecimiento entre los servicios y los mercados. Por ejemplo, se prevé que las suscripciones de banda ancha fija y móvil crezcan anualmente un 3,8% y un 4,3%, respectivamente, hasta 2028, mientras que se espera que las suscripciones de voz fija disminuyan un 1,8%. En todas las geografías, se prevé que las suscripciones fijas crezcan entre un 0% y un 6%, con mercados de mayor crecimiento como India (17,2%), Nigeria (9,2%) y Malasia (9%).

Voz autorizada

El Dr. Florian Gröne, Líder Global de Telecomunicaciones de PwC US, indicó: "la industria de las telecomunicaciones debe reimaginar cómo crea, entrega y captura valor ante el aumento de los costos y la competencia. La industria se enfrenta a un enorme potencial, en particular los consumidores y los actores sociales que operan cada vez más a través de plataformas digitales e iniciativas de IA lo cual conduce a inversiones en infraestructura de conectividad digital, pero la industria es sensible a las fuerzas macroeconómicas y su alto costo, ya que casi todo el efectivo es absorbido por la inversión en CapEx, pagos de dividendos y de servicio de la deuda. A medida que las nuevas y emergentes tecnologías transforman los sectores, la industria de las telecomunicaciones debe aprovechar el poder de la IA, al tiempo que debe trabajar con inversores y reguladores para optimizar la estructura del mercado y desarrollar acuerdos para construir escala".

Se estima que las suscripciones 5G se cuadrupliquen a medida que el capital se traslade a la conectividad fija

A pesar de la lenta adopción de los servicios 5G hasta la fecha, se espera que las suscripciones para el servicio se cuadrupliquen con creces, de 1.790 millones de dólares en 2023 a 7.510 millones de dólares en 2028, y que su participación en el total de suscripciones móviles se triplique con creces, del 18,8% en 2023 al 64,1% en 2028. A este ritmo, se espera que el 5G se convierta en el estándar móvil dominante a partir de 2026. Una aplicación en particular es el acceso inalámbrico fijo, que se prevé que sea la tecnología de banda ancha de más rápido crecimiento hasta 2028, con un aumento a una tasa compuesta anual del 18,3%.

En este contexto, el impulso del capital está cambiando decisivamente hacia la conectividad fija, o fibra. En 2023, el gasto de capital total en telecomunicaciones cayó un 2,3%, impulsado por un descenso del 5,7% en el sector móvil. Sin embargo, se prevé que el gasto de capital de la industria crezca a una tasa compuesta anual del 2,4% a partir de 2024, impulsado inicialmente por las inversiones en banda ancha fija para el despliegue de fibra y, más adelante, por una reactivación del gasto de capital móvil a medida que los operadores se preparan para el 6G.

Importancia del sector automotriz

El sector automotriz y la movilidad impulsará los servicios del Internet de las cosas (IoT)

Impulsados en gran parte por una mayor adopción de automóviles inteligentes y el sector de la movilidad, los servicios del Internet de las cosas (IoT) se han convertido en un punto resaltante de la industria en todas las regiones. En general, se prevé que los ingresos del IoT en el sector automotriz se dupliquen con creces entre 2023 y 2028 para alcanzar los 34.100 millones de dólares.

A medida que las tecnologías nuevas y emergentes transforman la industria, alimentan la demanda de servicios de conectividad e infraestructura digital e inversión, la IA presenta una oportunidad significativa para la industria de las telecomunicaciones, pero aún está infrautilizada. A nivel del consumidor, las herramientas y capacidades de IA también pueden ayudar a las empresas de telecomunicaciones a ofrecer experiencias personalizadas a los clientes, aumentar la productividad y la implementación de la fuerza laboral, y centros de operaciones de red cognitiva (NOC) impulsados por IA que brindan información procesable y eficiencias en tiempo real.

Wilson Chow, Líder Global del sector de Telecomunicaciones, Medios y Telecomunicaciones y Líder de IA de PwC China, comentó: "los actores de las telecomunicaciones deben acelerar su inversión y aplicación de tecnologías de IA si quieren transformar su base de costos y la experiencia del cliente. Al mismo tiempo, la infraestructura digital necesaria para impulsar la economía de la IA también creará una oportunidad significativa para que los proveedores de servicios públicos entreguen la próxima versión de Internet -la "red de IA"- y satisfagan la creciente demanda de conectividad. El sector de las telecomunicaciones está en una posición única para liderar el camino teniendo en cuenta su operación a gran escala, su presencia inmobiliaria y su experiencia en redes, pero debe actuar con rapidez para garantizar las ventajas de ser los primeros".

Londres / Redacción Web