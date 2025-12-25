Pugliatti, el cuarto venezolano en jugar en la Primera División de Italia (+Fotos)

El escolta venezolano Fabrizio Pugliatti se convirtió en el cuarto venezolano en debutar en la Serie A de la Liga de Básquet de Italia, en la victoria 89-81 de Trapani Shark sobre Treviso, por la 10ma fecha del torneo.

Pugliatti, nativo de Carabobo, había desarrollado su carrera en los circuitos de ascenso de Italia, justas en las que había sido cedido a préstamos para favorecer su desarrollo como jugador.

En su debut, la semana pasada, estuvo tres minutos sobre el tablón e intento una canasta sin suerte. Después de eso jugó un par de encuentros: victoria 91-73 sobre Udine y derrota 102-78 ante Dinamo Sassari.

Acción del criollo

Ante los udineses, en 10 minutos de acción, capturó un rebote y entregó una asistencia, en tanto que en la derrota frente a Sassari, recuperó una pelota, no tuvo suerte en un intento de tres puntos y propinó cinco faltas.

Así, Pugliatti se integra a la lista que conformaban Oscar Torres, Héctor “Pepito” Romero y Alexander Nelcha, como los únicos criollos en jugar en la máxima división de Italia, mientras espera por anotar sus primeros puntos.

El internacional vinotinto comenzó a jugar debido a una situación de atraso en los salarios de los jugadores, que significó la renuncia del entrenador y de un par de atletas, amén de una multa que le impuso la Liga de Italia por no honrar sus compromisos.

Ubicación

Trapani (10-2) marcha en la sexta casilla de la tabla, pese a tener el mismo récord que el líder Virtus Bologna, dado que por sus problemas financieros y administrativos fue sancionado con la resta de cinco puntos.

Pugliatti también debutó en la Liga de Campeones de Europa, en el triunfo de los escualos ante Tenerife de España, rival contra el cual anotó un par de puntos y cometió tres faltas, en 12 minutos de labor.

Ante el Tofas de Turquía, Trapani no tuvo la misma suerte y cedió 99-93.

El base, de 21 años, se hizo presente con un triple, un rebote y un robo de pelota.