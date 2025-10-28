Puerto Cabello se atornilla en el primer lugar del Grupo A en el fútbol venezolano

Academia Puerto Cabello se mantiene en la cúspide del Grupo A en la liga venezolana de fútbol luego de derrotar recientemente 3-0 a Zamora en el marco de la tercera jornada del Torneo Clausura 2025.

El doblete de Edwuin Pernía -el primero de penalti- y la anotación de Harrison Contreras dieron a Puerto Cabello la tercera victoria consecutiva en los cuadrangulares, con la que suma nueve puntos en la tabla.

Cinco menos acumula el Deportivo La Guaira, el segundo del Grupo A, que ganó por 0-1 a Monagas, su primer triunfo en esta etapa tras registrar una derrota en la primera fecha y un empate en la segunda.

Anthony Uribe fue el autor de la victoria de La Guaira en este último encuentro.

Zona B

Entretanto, en la zona B, Caracas logró también sostener el liderato con un segundo triunfo consecutivo, esta vez por 2-3 ante Metropolitanos.

Ángel Figueroa anotó temprano en la capital venezolana, apenas con dos minutos de juego, y tres después Michael Covea puso el segundo.

El de Jeriel de Santis llegó cerca del final de la primera parte, y pese a los considerables esfuerzos de Metropolitanos en el segundo tiempo, Caracas logró conservar el marcador a su favor.

El líder del Grupo B suma ahora siete puntos, dos más que Carabobo, que empató 1-1 con el Deportivo Táchira.

Caracas / EFE