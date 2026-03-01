Proyecto Paria y Nestlé dictaron charla sobre la juventud agricultora y el uso de técnicas regenerativas

La Fundación Proyecto Paria y Nestlé de Venezuela dictaron en Carúpano, estado Sucre, la charla “Los jóvenes en la agricultura”, la cual abordó las técnicas regenerativas en el cultivo, en una actividad que forma parte del convenio de las dos instituciones, y que ha atendido a unos 1.800 productores de cacao en la entidad.

El evento, que se llevó a cabo en la sala de teatro del Ateneo Luis Mariano Rivera, congregó a jóvenes de varios municipios de Paria, provenientes de familias cacaoteras, así como a productores.

Amelia Salazar, directora ejecutiva de la fundación, precisó que como parte del convenio con la transnacional, ejecutan en Paria el Plan Cacao Nestlé, que atiende a unos 3 mil productores en los municipios Arismendi, Andrés Mata, Ribero y el eje pariano hasta Valdez.

El objetivo es elevar la producción, pero también la calidad del cacao que se produce en la zona y beneficiar a las poblaciones para que las familias que se dedican a este rubro bandera, puedan, asimismo, mejorar su calidad de vida.

Señaló que se añadió a estas estrategias la aplicación de técnicas de agricultura regenerativa con un toque holístico, impulsada desde Nestlé, con la instalación de cuatro biofábricas para la elaboración de bioinsumos, que se proporcionan a los productores.

En este caso, lograron consolidar estas factorías en la sede del vivero de la fundación en Guayabero y otro en Las Lomas de Marín en Andrés Mata.

También están instalando uno en Medina, otro en Arismendi y el cuarto en Guasimal, municipio Benítez.

Valor agregado

Julián Páez, gerente de Desarrollo Agropecuario Industrial de Nestlé de Venezuela, destacó que buscan impulsar a los jóvenes para que se sumen a la producción primaria, en este caso del cacao, y al mismo tiempo, el uso de la agricultura regenerativa, cuyas técnicas favorables al medio ambiente, consideran el futuro de la actividad.

Destacó que le dan herramientas y técnicas a los jóvenes y a los productores para que conozcan la agricultura regenerativa, con el fin de cuidar los recursos para el futuro.

“Es la manera como Nestlé hace creación de valor compartido. Tenemos 85 años con la marca Savoy y un plan cacao que rinde beneficios a nuestros productores”.

Por otro lado, dio cuenta de la entrega de un millón de plantas de cacao a los productores para que mejoren su sostenibilidad y sus plantaciones, y paralelamente, incorporan a los jóvenes a través de un programa de agroemprendedores.

Agregó que en la empresa tienen la convicción de que la agricultura regenerativa es el futuro, al basarse en el uso del suelo como elemento vivo; el agua, indispensable para la vida; la biodiversidad y el agricultor, que debe saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo.

De allí, dijo, lo que están haciendo desde su programa de desarrollo agrícola-industrial y el plan cacao, con presencia en los estados Sucre, Miranda y Zulia. “Es la forma cómo creamos valor compartido en todo el país, para que tengamos un futuro más sostenible y resiliente”, acotó.

En el caso del Plan Cacao de la empresa, indicó que llevan unos 20 años aplicándolo y han logrado la atención de unos 3.500 productores en todo el país (Sucre atienden a unos 1.800 cacaoteros en la península de Paria).

Destacó que, gracias al trabajo con la Fundación Proyecto Paria y los productores, han incrementado la cantidad y la calidad del cacao ha mejorado.

Añadió que las entregas de plantas mejoraron el nivel de producción, al poder renovar la genética, con ejemplares locales, adaptados a las condiciones de la zona.

Sucre / Corresponsalía Carúpano