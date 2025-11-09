Provea exige libertad para abogado que fue detenido hace seis meses

La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió este domingo la libertad para Eduardo Torres, abogado y parte de su equipo, que fue detenido de manera "arbitraria" hace seis meses en Caracas.

"Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Yare II (estado Miranda), tras un traslado sin garantías ni información desde El Helicoide, en Caracas", indicó Provea en una publicación en X.

La organización no gubernamental aseguró que Torres es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que insistió en que debe ser liberado.

"La detención de Eduardo es parte de un patrón de persecución contra quienes alzan la voz y exigen derechos en Venezuela", agregó.

El pasado 8 de octubre, Provea informó que Torres recibió "la primera visita de un familiar" tras permanecer hasta entonces "casi cinco meses incomunicado" en prisión.

El 13 de mayo pasado, el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó el arresto del integrante de Provea quien, indicó en ese entonces, se encuentra detenido por su presunta vinculación con una trama para "generar violencia" en los comicios regionales y legislativos, celebrados el 25 de mayo.

Provea había denunciado, tres días antes del anuncio de Saab, que se desconocía el paradero del abogado.

Un conteo de la organización Foro Penal, con fecha de corte al 3 de noviembre, cifra en 884 los presos políticos en Venezuela.

Sin embargo, tanto el Gobierno como la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos y aseguran que se trata de ciudadanos que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

Caracas / EFE