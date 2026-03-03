Proponen crear Mancomunidad del Agua para enfrentar crisis hídrica en Nueva Esparta

Ante el agravamiento del suministro hídrico en el estado Nueva Esparta, el diputado Omar Veracierto, integrante de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, hizo un llamado urgente a conformar una Mancomunidad del Agua. Esta iniciativa busca integrar a organismos públicos, universidades, gremios profesionales y al sector privado para diseñar e implementar soluciones estructurales que pongan fin al déficit crónico que afecta a la región insular.

La propuesta surge en un escenario crítico, donde el ingreso de agua potable ha caído de forma drástica. Veracierto detalló que, de los 10,000 litros por segundo que deberían recibirse, actualmente el suministro es inferior a los 2,500 litros. Esta realidad ha provocado que los ciclos de distribución en algunos municipios se extiendan a periodos alarmantes de entre 50 y 60 días, lo que afecta la calidad de vida y la economía de los neoespartanos.

El parlamentario planteó la necesidad de atraer inversión y tecnología especializada mediante un modelo de gestión inspirado en la recién aprobada Ley de Hidrocarburos. El objetivo es permitir que empresas nacionales o internacionales con experiencia comprobada en el sector hídrico intervengan para optimizar el sistema, corregir las constantes fugas y eliminar las tomas ilegales que actualmente merman el caudal destinado a los hogares.

En el ámbito institucional, Veracierto anunció que solicitará formalmente un derecho de palabra ante la Asamblea Nacional para elevar este problema a la Vicepresidencia de Servicios Públicos. Con esta acción, se busca que las autoridades nacionales constaten directamente en el sitio la magnitud de la crisis y den prioridad a la entidad insular, tal como se ha procedido en el estado Sucre.

El diputado insular enfatizó que la alianza multidisciplinaria propuesta no es opcional, sino una necesidad inmediata para detener el impacto negativo que el desabastecimiento genera tanto en la economía local como en el bienestar cotidiano de las familias margariteñas.

La urgencia de estas medidas se sustenta en el reciente reporte de Hidrocaribe, que confirmó una falla estructural de gran magnitud en el túnel que conecta con el embalse Turimiquire, producto de un deslizamiento de rocas provocando una obstrucción del 82% de su diámetro, reduciendo el 45% del flujo normal de líquido hacia la entidad insular.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero