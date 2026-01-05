Principales avenidas de la zona metropolitana tuvieron tránsito normal este lunes (+Fotos)

Este lunes, el tránsito vehicular por las principales avenidas de la zona metropolitana del estado Anzoátegui lució con normalidad en comparación con el pasado sábado, cuando fue poca, tras conocerse la entrada de la Fuerza Armada de Estados Unidos en Venezuela.

Durante un recorrido se observó la movilización habitual por la autopista José Antonio Anzoátegui y las avenidas Aeropuerto, Pedro María Freites, Fuerzas Armadas, 5 de Julio, Caracas, Miranda y Costanera.

El panorama se repitió por la Av. Diego Bautista Urbaneja conocida como principal, Daniel Camejo Octavio, Bulevar de Playa Lido y Américo Vespucio de Lechería. Así como por la Intercomunal Jorge Rodríguez.

Otros

Las estaciones de servicio (E/S) que se ubican en algunas de estas arterias viales también laboraron con normalidad, en comparación con el sábado 3, cuando contaron con colas de conductores que buscaban recargar los tanques de sus vehículos como medidas de prevención. Al menos así se pudo constatar en la E/S Neverí, Fuerzas Armadas, Anzoátegui, La Redoma y Oasis

El terminal terrestre Hugo Chávez, situado en la avenida Aeropuerto, también estuvo trabajando con normalidad este lunes.

Según la coordinadora del establecimiento, Edimar Maita, desde el domingo las diferentes líneas que tienen salida hacia Píritu, Clarines, Onoto, Valle Guanape, Aragua de Barcelona, Anaco, El Tigre, Maturín, entre otros destinos, prestan sus servicios de manera habitual.

Recordó que estas instalaciones están abiertas a partir de las 6:00 am y la última unidad sale a las 6:30 pm aproximadamente.

Barcelona / Elisa Gómez