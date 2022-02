Primarias presidenciales y reorganización: principales planes de la oposición anzoatiguense para 2022

Desde que el chavismo se volvió a imponer en las elecciones celebradas el 21 de noviembre de 2021, en las cuales ganó 20 de 23 gobernaciones y la mayoría de las alcaldías del país, la oposición entró como en una fase de replanteamiento de ideas para preparar una nueva estrategia que permita hacerle frente al gobierno de Nicolás Maduro.

No obstante, al día de hoy no se ha concretado una sola ruta dentro del seno adverso al chavismo. Todas las agrupaciones tienen como objetivo salir del actual mandatario nacional, pero no coinciden en el método.

A diferencia de años anteriores, cuando sí hubo eventos electorales, para 2022 no está pautado la realización de este tipo de contiendas, lo cual obliga a las toldas partidistas a trabajar en otras áreas durante estos 12 meses.

Aun cuando hay diversas propuestas de hojas de ruta, en lo que coinciden representantes de partidos opositores en el estado Anzoátegui es en la importancia de ir a primarias para escoger un abanderado presidencial unitario y en que debe haber una reorganización de las fracciones políticas del país.

"Nosotros planteamos primarias porque es fundamental tener a un candidato unitario para enfrentar a Maduro en 2024. Eso es lo que tenemos por delante y por el momento estamos trabajando en organizarnos. Esa elección podría ser a finales de este año o comienzos de 2023", expresó Miguel Arismendi, secretario general de Acción Democrática (AD) en esta entidad oriental.

El dirigente dijo que también es necesario trabajar en el relanzamiento de la plataforma unitaria, a la cual se puedan adherir distintos factores.

"Por supuesto que hay unas organizaciones políticas que se encuentran judicializadas, que no van a tener entrada porque esas son organizaciones que no son independientes. El caso de Vente, con María Corina Machado, si quiere incorporarse no hay ningún inconveniente", resaltó.

Gilberto Román, dirigente regional de Un Nuevo Tiempo (UNT), está de acuerdo con que se trabaje en la celebración de primarias, a fin de legitimar los liderazgos dentro de la oposición y definir un abanderado nacional que compita contra el chavismo en las presidenciales de 2024.

Igualmente, considera que no se puede descuidar el ámbito internacional. "Hay que seguir haciendo todos los esfuerzos para que de ese diálogo (entre oposición y chavismo) se deriven las mejores condiciones electorales, las que garanticen un proceso transparente, y que se convoque a la mayor participación ciudadana".



"Nuestro trabajo para este año debe ser la unidad, pero la unidad no puede ser un eslogan, debe construirse con desprendimiento y sin cálculos personales. Debemos hacer una retrospectiva y análisis, aprender de los errores y corregir, para establecer una nueva hoja de ruta" Astrid Silvestri

Dirigente político y excandidata a la alcaldía de Sotillo

Renovación y revisión

Alejandro de Oteyza, uno de los representantes del Movimiento Ecológico en la entidad, manifestó que la directiva nacional de su organización está en la mejor disposición de apoyar y sumarse a la elección de un solo candidato de la oposición para las presidenciales de 2024.

Paralelo a esto, indicó el dirigente, el partido trabajará en la renovación de todas sus autoridades con miras a su reorganización.

Esta también es una de las líneas de acción que propone Primero Justicia, a través de una de sus voceras, Beatriz Pérez Blanco.

A su juicio, la unidad debe reagruparse de manera sincera y verdadera en torno a la lucha democrática.

"Lamentablemente, el día a día de los ciudadanos los ha llevado a dejar en segundo plano la lucha política, y con toda razón, ya que las necesidades básicas de cada familia deben ser cubiertas porque sobrevivir en este país no se logra con 2 o 3 bonos mensuales de $3", dijo.

Los adversarios del oficialismo han perdido las últimas elecciones realizadas en Anzoátegui / Foto: Arturo Ramírez

Adelanto de elecciones

Siguiendo la línea de Juan Guaidó, representante nacional de Voluntad Popular (VP) y uno de los líderes principales de la oposición venezolana, el coordinador regional de la tolda naranja, Jesús Rodríguez, sostiene que durante 2022 es necesario insistir en la presión interna y externa, por medio de la comunidad internacional, a fin de que se obligue al régimen a aceptar un acuerdo negociado que conduzca al adelanto de las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional (AN) de forma libre y transparente.

"En las negociaciones de México estamos insistiendo en eso, en un acuerdo negociado. Para este año, como línea de lucha, tenemos la reconstrucción de la plataforma unitaria, legitimación de autoridades, legitimación de liderazgo de oposición mediante elecciones de base para la escogencia del candidato presidencial para cuando se den los comicios que estamos planteando en las negociaciones y la reconstrucción del país en un ambiente paz y democracia", añadió.

"La gran tarea que tenemos en la oposición es reencontrarnos y reorganizarnos de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Desde el MAS creemos que debemos trabajar desde ya en la posibilidad de realizar primarias en las que todos compitan con una segunda vuelta, en la que se termine apoyando al que tenga mayores posibilidades de triunfo como candidato unitario de todo el sector opositor. Esa salida unida al acompañamiento de la gente en la ruta electoral, nos conduciría al éxito" Felipe Mujica

Secretario general del MAS en Anzoátegui

Por su lado, el coordinador regional de Vente Venezuela en Anzoátegui, Omar González, reiteró que la propuesta viable es la de la principal figura de su partido, María Corina Machado, quien apuesta por hacer elecciones de nuevos dirigentes políticos.

“Guaidó y otras nueve organizaciones políticas apoyan la propuesta de renovación de liderazgo defendida por María Corina Machado; él y su entorno han reconocido la validez del planteamiento de la líder de Vente Venezuela”, aseguró.

Enfatizó que estos comicios no deben ser organizados por el actual Consejo Nacional Electoral (CNE), pues califica al ente de "írrito y usurpador".

“Aquí existen métodos, formas y personas para llevar adelante un proceso de elección. Tenemos técnicos electorales y una organización idónea para materializar esta escogencia en toda la nación”, destacó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez Pino

Foto: Archivo