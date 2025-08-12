Presidente de la Cámara de Bermúdez llamó a concentración en apoyo a Maduro este miércoles

El presidente de la Cámara Municipal de Bermúdez en el estado Sucre, Ángel Toussaint, rechazó las últimas acciones del gobierno norteamericano, que ofrecieron una recompensa por el presidente Nicolás Maduro e invitó este miércoles, a partir de las 3 de la tarde, en la plaza Bolívar de Carúpano a una concentración.

Invitó a la militancia, movimientos sociales, comunas, líderes “a toda nuestra gente”, a la actividad que se realizará en la plaza Bolívar, “para rechazar de forma contundente las pretensiones de la derecha venezolana, al querer desconocer a Nicolás Maduro y querer que regresen a las calles de nuestro pueblo acciones desestabilizadoras”.

Agregó que desde la cámara condenan la nueva estrategia del gobierno norteamericano, al ponerle precio de la cabeza del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, “quien tiene el apoyo contundente no sólo de esta cámara municipal, sino de la amplia mayoría del pueblo venezolano”.

Señalamiento

Responsabilizó a María Corina Machado, a quien acusó de llamar a “organizarse de manera clandestina para dar un golpe de estado”.

Advirtió a los seguidores de Machado que “los hijos e hijas de Bolívar, seguidores de Chávez y Maduro, no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia que vuelvan a generar un clima de inestabilidad en nuestra Patria ni en nuestro municipio”.

Llamó a los partidarios del gobierno, líderes comunitarios, UBCH, al pueblo carupanero, a denunciar saboteos, sospechas de reuniones clandestinas, que pretendan, dijo, generar desestabilización.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano