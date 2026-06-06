Poliurbaneja capturó a alias "El aguilita" señalado de cometer hechos delictivos en comercios de Playa Mansa

Funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de Policía Municipal de Urbaneja (Poliurbaneja) efectuaron la aprehensión del adolescente identificado como alias "El Aguilita", de 17 años de edad, señalado por hechos delictivos que afectaban la tranquilidad de los comerciantes de la zona de Playa Mansa.

El procedimiento se realizó durante las labores de patrullaje y vigilancia en prevención al delito desplegadas en el sector de Santa Rosa.

En el operativo, el joven intentó evadir a la comisión policial huyendo en carrera hacia un terreno baldío situado en la prolongación de la Avenida Costanera, iniciándose así una persecución.

Al momento de la intercepción, el joven presentó una conducta hostil y de resistencia activa, al punto de amenazar con un arma blanca (cuchillo) a los funcionarios, la cual mantenía oculta en el bolsillo lateral derecho de su pantalón.

Fuerza pública

Por tal motivo, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 70 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, se empleó el uso progresivo de la fuerza pública, logrando su detención y obteniendo en calidad de evidencia el referido elemento.

El adolescente fue trasladado a la sede de la Policía Municipal de Urbaneja y será procesado jurídicamente en el Servicio de Investigación Penal para su respectiva notificación al Ministerio Público.

Denuncias

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en el municipio, las autoridades invitan a la ciudadanía a realizar sus denuncias de manera oportuna a través del número del Cuadrante de Paz: 0422-0126052.

Lechería / Redacción Web