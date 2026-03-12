PNF en Seguridad Alimentaria celebró aniversario con expoferia con el pescado como protagonista

Con una expoferia de platos preparados con pescados y productos marinos en general, cerró en la Universidad Politécnica Territorial de Paria (Uptp) Luis Mariano Rivera, en Bermúdez, estado Sucre, la semana del Programa Nacional de Formación (PNF) de Seguridad Alimentaria y Cultura Nutricional, que cumplió doce años.

Carlos Rodríguez, coordinador de la carrera, destacó que toda la semana se realizaron actividades, entre ellas una caminata, así como la socialización de proyectos de grado.

Destacó que quisieron despedir el aniversario dando realce al principal producto local: el pescado, con la Feria Fondo Azul. “Queremos darle valor a esa materia prima tan poderosa para el ser humano”.

Agregó que se trata de un PNF que buscan proyectar en las comunidades y en las instituciones escolares y quisieron hacer la feria como un homenaje a pescadores, vendedores, y todos quienes trabajan con esta materia prima.

El coordinador señaló que la matrícula de estudiantes ronda los 150 cursantes y buscan llevar la carrera a las otras extensiones de la universidad en la zona de Paria.

Sucre / Yumelys Díaz