Plan de limpieza de cauces por la temporada de lluvias arrancó en el municipio Bermúdez

Desde esta semana se iniciaron las labores de limpieza de la quebrada de Canchunchú, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, con el despliegue de unos 100 brigadistas, como parte del plan de despeje de cauces, ante la inminente temporada de lluvias.

Félix Rodríguez, director del Instituto Autónomo de Servicios Públicos, precisó que el plan arrancó hace unas tres semanas y ya llevan 70% de limpieza de quebradas.

En cuanto a los cauces más grandes, explicó que atendieron el río Candoroso, con un saneamiento a la altura de la quebrada de Barrio Bolívar, con las brigadas ambientales.

Atención

También atendieron zonas del río Rivilla, desde El Muco hasta Altamira, Campo Ajuro y la quebrada de Playa Grande, a la altura de La Magallanera.

Informó que durante los días previos a Semana Santa atendieron el litoral de Bermúdez, detrás de la concha acústica, donde desemboca el río Candoroso, e hicieron una jornada de saneamiento, para recoger todo lo que arrastra el cauce.

Pidió a los vecinos que no lancen ramas y otros desechos vegetales a las quebradas, que cuando crecen se obstruyen y adelantó que esperan atender la totalidad de los cauces para evitar contingencias con las lluvias.

Sucre / Yumelys Díaz