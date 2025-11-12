Persisten las quejas por funcionamiento de estación de transferencia de basura en Puerto La Cruz

Pasan los días y no paran de llover las quejas por el funcionamiento de la estación de transferencia de basura, ubicada en la avenida Municipal de Puerto La Cruz, frente a la Prefectura.

A pesar de que el lugar ha sido objeto de críticas por parte de transeúntes y vecinos de los sectores Bella Vista y Pueblo Nuevo, debido a su ubicación, hasta ahora las autoridades locales no han mudado el centro de acopio de desechos a un sitio alejado de la ciudad.

En horas de la mañana de este miércoles 12 de noviembre se observó que los montones de desperdicios eran tan altos que casi sobrepasaban la altura de los muros de este espacio.

Además, como de costumbre, había muchos zamuros rondando la planta de transferencia y el hedor era evidente.

Reacciones

"Estos olores son muy desagradables y nadie hace nada por eliminarlos. La alcaldía tiene que tomar cartas en el asunto sobre esta planta de basura", manifestó el transeúnte Marcos Rodríguez.

Y es que entre los ciudadanos que fueron consultados por El Tiempo este miércoles, la exigencia es una sola: muden ese centro de transferencia de desechos a un lugar foráneo.

"En plena avenida no se puede tener algo así, esto puede desencadenar un grave problema de salud pública que afecta a los que pasan cerca, pero más aún a los que hacemos vida por estos lados, como yo que trabajo desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm", expresó el comerciante Juan Centeno, quien labora en el sector Pueblo Nuevo.

Violación de leyes

Vale recordar que a mediados del mes de septiembre, el abogado especialista en Derecho Ambiental, Rodolfo Gil, señaló que este centro de transferencia de basura improvisado viola específicamente los artículos 127, 128 y 129 de la Constitución, los cuales hacen referencia a las bases fundamentales de la política ambiental en el territorio nacional.

Aunado a eso, el profesional detalló que esta planta también incumple los artículos 47 y 62 de la Ley Penal del Ambiente, así como el Art. 20 de la Ley Orgánica del Ambiente que establece "la creación de instancias regionales, estadales y locales de coordinación y participación ciudadana e interinstitucional con el objetivo de coadyuvar con la gestión del ambiente".

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez