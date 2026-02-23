Paria sabe a chocolate llevó a la escuela de Versalles una charla sobre el cultivo del cacao

El Movimiento Paria Sabe a Chocolate, llevó a las aulas de la escuela Carmen Bruzco, del sector Versalles en Carúpano, estado Sucre, un conversatorio sobre este fruto, que era y es fuente de sustento de miles de familia de la zona este de la entidad.

La charla tocó temas como el origen del cacao, la preparación del suelo, la selección de las semillas, la siembra, la cosecha y los diferentes tipos de procesos que acompañan a este importante cultivo.

Isomar Sánchez, vocera del movimiento, señaló que no solo realizaron el conversatorio sino que además, donaron 10 plántulas de cacao para el vivero escolar y tres maracas para que germinen unas 60 o 70 semillas, y puedan tener un bosque con estos árboles.

“Aparte de sembrar estas plantas, también buscamos sembrar prosperidad, para que pueda tener la escuela una producción que puedan aprovechar”.

Resaltó que la intención de este grupo, que reúne tanto a productores como a procesadores del grano, es educar sobre buenas prácticas en el cultivo del Theobroma. “Una de nuestras funciones principales es ir a las escuelas a sembrar el amor por el cacao”.

La actividad atendió a un grupo de niños de tercer grado, cuyo proyecto “Sucre: una tierra de mucho valor”, explora las potencialidades de la entidad.

Amor

Sánchez resaltó que además de enseñar a los estudiantes sobre las prácticas agrícolas para la siembra del cacao, también los formaron para que conozcan sobre cultivos complementarios y que protegen las plantaciones del cacao.

“Son árboles grandes, como cedro, apamate y todos los que le den sombra y vida orgánica a las matas, y puedan dar el mejor fruto, que es el cacao pariano”.

Agregó que también quieren incentivar a un consumo sano del cacao, sin azúcares, y que proporciona muchos nutrientes, previene enfermedades y genera una condición orgánica de salud al organismo.

Se trata de la segunda escuela a la cual llevan la información. La primera fue la escuela Eustoquia Luiggi de Macarapana y proyectan atender unas 10 escuelas con la información, a lo largo de este año. Unos 75 niños han sido atendidos con la charla y la práctica del vivero.

Sucre / Corresponsalía Carúpano