ONG Foro Penal dice que ha verificado 61 de las 99 excarcelaciones anunciadas en Venezuela

La Organización No Gubernamental (ONG( Foro Penal afirmó este lunes que ha verificado 61 de las 99 excarcelaciones anunciadas por el Gobierno de Venezuela, todos detenidos -según el Ministerio para los Servicios Penitenciarios- durante la crisis que se desató tras las presidenciales de 2024, cuando el mayor bloque opositor denunció como fraudulento el resultado que dio la victoria a Nicolás Maduro.

En una publicación en sus redes sociales, la organización -que lidera la defensa de presos políticos- detalló que, del total de excarcelaciones verificadas, 60 se produjeron el pasado 25 de diciembre y una el 27 del mismo mes.

De este total, 60 son venezolanos y uno tiene doble nacionalidad -venezolana y chilena-, según la lista difundida por Foro Penal, que consideró "oportuno" que se publique un listado "oficial" de las personas excarceladas.

Más temprano, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) indicó que la libertad de los presos políticos en Venezuela depende de una "azar incomprensible y no del debido seguimiento de criterios jurídicos".

Cierre de 2025

JEP afirmó que Venezuela cierra 2025 con un proceso de "excarcelaciones caracterizado por la opacidad estratégica y una línea discrecional de selección que apunta a la aleatoriedad absoluta".

"Hemos visto en el pasado que se anuncian excarcelaciones (de presos políticos) y se incluyen a personas que estaban detenidas por motivos no políticos, de tal manera que solo indicar cifras y no publicar el registro de los excarcelados es una forma de evitar la verificación de esa información. Además, ¿cuáles fueron los criterios para decidir quién sale y quién se queda?", dijo a EFE la coordinadora general de JEP, Martha Tineo.

Tras las presidenciales, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de "terrorismo" y "vandalismo" según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos políticos opositores consideran que son inocentes.

Cifras

Foro Penal contabilizaba, hasta el 15 de diciembre, 902 presos políticos en Venezuela, 86 de ellos extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

Caracas / EFE