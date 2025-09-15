Nicolás Maduro informa sobre incautación de 3.600 kilos de cocaína transportados en lancha

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes sobre la incautación de 3.600 kilos de cocaína que eran transportados en una lancha, según dijo, aunque no precisó dónde se hizo el operativo.

"Hoy hemos tenido un gran éxito porque acabamos de hacer la interdicción legal de una lancha con 3.600 kilos de cocaína. Ahora, en tiempo real, está sucediendo. Fueron rodeados, se utilizó la fuerza proporcional que manda la justicia y fueron capturados", indicó Maduro en una rueda de prensa internacional, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Caracas / EFE