Multitudinaria caravana en Portuguesa recibió a María Oropeza tras su excarcelación

Con caravanas, consignas y muestras de afecto ciudadano, el estado Portuguesa se volcó a las calles para recibir a la dirigente política María Oropeza, quien regresó a su tierra natal apenas tres días después de su excarcelación.

El multitudinario acto se convirtió en una de las manifestaciones de respaldo más visibles tras la liberación reciente de dirigentes opositores en el país.

Un recibimiento masivo en su tierra

La llegada de Oropeza estuvo marcada por una caravana motorizada que recorrió distintas arterias de la entidad llanera. Simpatizantes, militantes políticos y ciudadanos se sumaron al recorrido con banderas, pancartas y consignas, generando un ambiente de celebración que acompañó su retorno.

Aplausos, abrazos y mensajes de apoyo caracterizaron el emotivo reencuentro entre la dirigente y sus seguidores, quienes calificaron la jornada como un acto de reconocimiento a su liderazgo y a su postura política.

El despliegue ciudadano evidenció la capacidad de convocatoria de la dirigente de Vente Venezuela en la región, donde mantiene una base de apoyo activa.

Reconciliación y perdón

Durante la actividad, Oropeza ofreció declaraciones públicas en las que hizo referencia a la situación de otros detenidos por razones políticas y a la necesidad de avanzar hacia liberaciones plenas.

“Para quienes hablan de reconciliación y de perdón, que empiecen entonces por cerrar todos aquellos casos que se inventaron y abrir las puertas de los centros de tortura para que salgan todos aquellos inocentes”, expresó ante los asistentes.

Asimismo, aseguró que quienes han sido encarcelados lo han estado por “defender la verdad”, en un discurso que conectó con las consignas coreadas por los presentes.

Reacción de María Corina Machado

El recibimiento generó reacciones dentro del liderazgo opositor. La líder María Corina Machado se pronunció en su cuenta en X, donde compartió imágenes de la caravana y destacó el respaldo popular hacia Oropeza.

“Así reciben los venezolanos a sus héroes… Este es el reconocimiento de su pueblo a una joven líder excepcional”, escribió, elogiando la valentía de la dirigente y el apoyo expresado por los ciudadanos de Portuguesa.

