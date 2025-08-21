Mujeres oficialistas realizaron tribuna antiimperialista por la paz de Venezuela en Barcelona

La plaza Bolívar de Barcelona sirvió de espacio la mañana de este jueves 21 de agosto, para la realización de una tribuna antiimperialista por la paz de Venezuela y el mundo por parte del sector mujer.

La actividad, que reunió a representantes de las diversas instituciones y movimientos feministas que hacen vida en la ciudad, inició pasadas las 10:00 am con las palabras de bienvenida y el pronunciamiento en defensa al presidente Nicolás Maduro, por parte de la diputada nacional y enlace regional de la Vicepresidencia de Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Carmen Márquez.

Durante el encuentro, la coordinadora regional del vértice 4, erradicación de la violencia contra la mujer y justicia de género oportuna, Litbell Díaz Aché, habló sobre el derecho a la vida contra todo tipo de violencia. Así como también, la concejal Argelis Veracierta reiteró el respaldo que le tiene la juventud a Maduro.

Cierre

La actividad fue culminada por la primera dama del estado Anzoátegui y militante feminista, Marcia Moreno, quien reafirmó el compromiso que tiene cada una como patriota.

Dijo que mientras la oposición, liderada por María Corina Machado, pide intervención extranjera, el presidente Nicolás Maduro lucha porque vuelvan los niños que fueron separados de sus padres en Estados Unidos. Indicó que han regresado 21 y quedan 66 que van a traer más pronto que tarde.

Tras su participación, Moreno leyó un pronunciamiento de la Vicepresidencia de Mujeres del Psuv que les han pedido mostrarlo al mundo, titulado "Las mujeres venezolanas queremos paz", en donde rechazan "el intento de instaurar una agenda terrorista en el país por parte de sectores violentos de la derecha venezolana".

Se conoció que la mañana de este jueves se replicó este tipo de actividad en ocho municipios y en la tarde, se llevaría a cabo en el resto del estado.

Barcelona / Elisa Gómez