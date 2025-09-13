Movimientos sociales, Psuv y Polo Patriótico suscribieron documento en defensa del país

Movimientos sociales, el Polo Patriótico y la organización de profesionales y técnicos del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, realizaron un encuentro en la sala de teatro del Ateneo Luis Mariano Rivera, para suscribir un documento, en el cual rechazan las recientes amenazas del gobierno norteamericano contra Venezuela.

Ronmel Ugas, vicepresidente del Consejo Legislativo del estado Sucre (Cles) y organizador del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), señaló que se firmó un documento en rechazo a las medidas coercitivas y “al ataque imperialista que pretende dirigir el gobierno de Donald Trump y sus lacayos en el Caribe, pretendiendo atacar la Patria de Bolívar”.

Señaló que desde el país, cada movimiento y fuerza constituida, saldrá a defender la Patria y adelantó que harán mesas de trabajo con los involucrados, para afinar el proceso de alistamiento y formación.

Armados

Precisó que el presidente llamó a la lucha armada ante el ataque. “Nosotros nos vamos a constituir en una fuerza armada con nuestro pueblo en la calle, para defenderla en el escenario que sea posible”.

Agregó que somos un pueblo de paz y que ha respetado la soberanía de todos los países del mundo y Venezuela no ha ido a invadir, al contrario, “Bolívar fue más bien a liberar del imperio español y no estamos dispuestos a ser nuevamente colonia”.

Dijo que van a defender el tricolor y no retrocederán en su afán de defender el país, ante lo cual señaló que si quieren diplomacia están dispuestos a sentarse con quien sea, pero no en estos niveles

En este sentido, adelantó que el Polo Patriótico, los movimientos sociales y el Psuv se constituirán en movimiento armada para defender al país.

Sucre / Corresponsalía Carúpano