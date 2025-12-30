Motrasalud se une a iniciativa privada para brindar un almuerzo a personal de hospital (+Fotos)

El coordinador general del Movimiento de los Trabajadores de la Salud del Estado Anzoátegui (Motrasalud), Edisson Hernández, agradeció el gesto impulsado por la señora Ismaira Marchán, Gerente del "Ciber Papelería Hospital" de entregar un almuerzo navideño al personal que labora en la emergencia de adultos del complejo hospitalario Dr. Luis Razetti de Barcelona, reseñó una nota de prensa.

Hernández aplaudió la colaboración de las empresas: Embotellada J&M y Abastos Padilla, dirigidos por María Marchán y Josué Padilla, respectivamente.

La señora Ismaira Marchán señaló que con este almuerzo navideño fueron agasajados 50 trabajadores entre ellos médicos, enfermeras, camareras, camilleros, porteros personal de historia médica, farmacia y promotoras de desarrollo social.

Frase

"Para nosotros es un verdadero placer poder brindarles un pequeño detalle a todos estos humildes trabajadores quedan el todo por el todo por la salud de la ciudadanía", dijo Marchán.

Hernández agradeció la nobleza de la familia Marchán Figuera, por "cristalizar este hermoso detalle que reconoce la labor de nuestro personal y nos permite compartir un almuerzo de navidad en familia sin dejar para ello de cumplir con nuestro deber con los pacientes".

Barcelona / Redacción Web