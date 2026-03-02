Motrasalud llama a los trabajadores a marchar por "un salario justo" el 12 de marzo 

El Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud) invitó a los trabajadores de la zona norte del estado Anzoátegui a sumarse a una marcha que realizarán el jueves 12 de marzo para exigir "un salario justo".

Edisson Hernández, coordinador general de la organización sindical, detalló que la actividad se desarrollará en el centro de Barcelona.

Apuntó que en primera instancia se concentrarán en la plaza Bombón, desde las 10:00 de la mañana, y luego iniciarán una caminata que aún no tiene definido su punto de culminación.

Palabras

"El salario y los sagrados derechos laborales, constitucionales, reivindicativos y humanos nos unen de manera monolítica y así saldremos a marchar este 12 de marzo en Barcelona, partiendo de la plaza Bombón, por lo que hago un llamado a los trabajadores activos, jubilados y pensionados a acompañarnos a exigir un salario digno", manifestó el dirigente.

A juicio de Hernández, los empleados a nivel nacional tienen años "sobreviviendo" en medio de la crisis económica y viendo cómo sus derechos se reducen.

"Es necesario que los responsables de las decisiones públicas nacionales, tomen en cuenta de una vez por todas la causa de los trabajadores y eleven el salario a un nivel de compra para que éste deje de ser un monto simbólico. Las inversiones extranjeras deben comenzar dignificando el salario de los trabajadores", concluyó el coordinador de Motrasalud.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez