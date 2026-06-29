Misión de ayuda médica de Alemania y Austria fue cancelada

La misión en la que participarían el Equipo Médico de Emergencia (EMT), liderado por ISAR Alemania y 15 expertos del Equipo de Respuesta Rápida Samaritan Austria (SA-RRT), fue cancelada debido a que negaron la entrada a Venezuela a los 41 voluntarios.

La organización Samariterbund señaló que, de acuerdo con fuentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud Venezolano decidió “con poca antelación” no permitir la entrada al país de ninguna unidad médica de ayuda internacional por el momento.

Samariterbund añadió, a través de un comunicado, que para ese momento, 28 de junio, la unidad ya se encontraba en el aeródromo militar de Wunstorf junto a un equipo llamado “Equipo Médico de Emergencia 1” listos para volar a Venezuela.

Mencionaron que el vuelo estaba pautado realizarse en un A400 de la Fuerza Aérea Alemana.

Caracas / Valeria Bermúdez