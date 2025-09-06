Mintur certificó dos nuevas rutas turísticas en los municipios Bolívar y Sotillo

El estado Anzoategui cuenta con dos nuevas rutas turísticas certificadas por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) en los municipios Bolívar y Sotillo.

Se trata de la Ruta Nocturna Barcelona: Historia y Misterio, iniciativa que busca potenciar el tanatoturismo en el centro histórico de la ciudad, y la Ruta Turística del Paseo de las Cocadas, La Cruz y El Mar en Puerto La Cruz.

Durante la inauguración de la Feria de Turismo Anzoátegui 2025, la titular del Mintur, Leticia Gómez, en compañía del gobernador Luis Marcano, entregó la certificación oficial a los alcaldes de Barcelona y Puerto La Cruz, Sugey Herrera y Jesús Marcano, respectivamente.

El nuevo destino de la ciudad capital ofrece un recorrido de una hora y veinte minutos por espacios emblemáticos de Barcelona como la Casa Fuerte, el Bulevar 5 de Julio, la Catedral, el Museo Anzoátegui, el Palacio Municipal, el Teatro Cajigal, la Ermita El Carmen y la Plaza Rolando, entre otros.

Durante la experiencia, los visitantes escuchan relatos sobre mitos y leyendas que forman parte de la identidad de la ciudad.

Ruta nueva de Puerto La Cruz

Asimismo, el recorrido que propios y visitantes podrán disfrutar de Puerto La Cruz tiene una duración de tres horas, e incluye el paso por el Bulevar de las Cocadas, la Escultura El Pirata, Gruta de la Virgen, Monumento al Desarme, Monumento a la Cruz en el Paseo de la Cruz y El Mar y el Mirador del Cerro Las Monjas.

Estos destinos construyen dos nuevas opciones que ya forman parte del catálogo turístico nacional y que permiten impulsar y reconocer las bondades y tradiciones del estado.

Puerto La Cruz / Redacción Web