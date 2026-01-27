Ministerio de Ecosocialismo ratifica paralización de una construcción en Colinas del Neverí tras daños al C.R Los Santos

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo ratificó este lunes la medida de paralización preventiva a una construcción civil en el sector Colinas del Neverí, en Barcelona, tras comprobar daños en la infraestructura del Conjunto Residencial (C.R) Los Santos, adyacente al Cerro Venezuela.

De acuerdo con una publicación en Instagram, a través del procedimiento administrativo sancionatorio se ordenó a los responsables del proyecto ejecutar únicamente operaciones para estabilizar taludes, replantear drenajes y corregir perjuicios causados al conjunto habitacional.

Se conoció que está previsto un encuentro con representantes del ayuntamiento barcelonés y voceros comunitarios, para optimizar las evaluaciones para la tramitación de las variables ambientales y urbanas en esa zona.

"El objetivo primordial es prevenir riesgos a los habitantes, sus bienes y las infraestructuras ya existentes", dijo el ministerio.

Barcelona / Redacción web