MiGurt presentó su nuevo sabor Pie de Limón

MiGurt, reconocida marca de yogurt, lanzó al mercado su nuevo sabor: Pie de Limón en su clásica presentación de vasito de 125 gramos (g).

Según una nota de prensa, MiGurt escuchó las opiniones de los consumidores que "pedían algo diferente, sin dejar de ser rico, y respondió con innovación y sabor, ofreciendo su nuevo MiGurt Pie de Limón ideado para quienes deseen un producto con una cremosidad inigualable, deliciosa y el punto justo entre cítrico y dulce".

Disponibilidad

"El producto ya está disponible en los puntos de venta de todo el país, porque estamos enfocados en seguir ofreciendo variedad para que nuestros consumidores sigan disfrutando del auténtico sabor de siempre y por eso, creamos el postre perfecto hecho de yogurt", dijo Luis Blanco, Gerente de Categoría Modificadores Lácteos de Empresas Polar.

"La próxima vez que te preguntes ¿ganas de un postre?, tu respuesta tiene un nuevo nombre: MiGurt Pie de Limón", agregó.

Blanco invitó a los venezolanos a seguir la cuenta @migurtve en redes sociales, para que se enteren de las novedades de MiGurt.

Caracas / Redacción Web