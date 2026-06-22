Messi sube a la cima histórica de goleadores, mientras Mbappé empata a Klose

A Lionel Messi y Kylian Mbappé no les bastó con protagonizar una emocionante Gran Final en la Copa del Mundo Catar 2022, en la que Argentina superó en penales 4-2 a Francia después de que las oncenas empataron 3-3 en un duelo que necesitó una prórroga y en el que el primer jugador anotó dos veces, mientras que el segundo lo hizo en tres ocasiones. Ahora los dos futbolistas se dedican a acaparar la atención de los fánaticos del fútbol en Estados Unidos, México y Canadá 2026 porque protagonizan un duelo de goleadores que promete ser único e irrepetible.

¿La razón? Ambos han decidido dejar su huella en la máxima competición de selecciones, organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), con arranques brillantes que, de paso, les permitió convertirse en referentes históricos de la magna cita. Messi, capitán de Argentina, movió las redes cinco veces en sus primeros dos encuentros y aumentó de 13 a 18 su total de dianas en este tipo de lides. Eso le permitió desplazar al alemán Miroslav Klose, autor de 16 tantos, de la cima de la lista de máximos artilleros en justas universales.

Por su parte, Mbappé, quien ostenta el brazalete de capitán de Francia, estremeció las mallas cuatro veces en sus primeras dos presentaciones en la reunión en Norteamérica, para acumular 16 "festejos" y empatar a Klose en el segundo puesto del apartado ofensivo.

Leyendas superadas

Tanto Messi, quien logró un hat-trick en debut contra Argelia para liderar la victoria 3-0 de Argentina en este Mundial 2026 en el que luego facturó un doblete contra Austria para que su tropa ganara 2-0, como Mbappé, que logró dupletas en los triunfos 3-1 y 3-0 de Francia sobre Senegal e Irak, respectivamente, en el presente certamen orbital, dejaron atrás a leyendas del balompié.

Sumaron más "gritos sagrados" que los conseguidos por Ronaldo Nazario (15 con Brasil), Gerd Müller (14 con Alemania), Just Fontaine (13 con Francia) y Edson Arantes Do Nascimento, mejor conocido como El Rey Pelé, quien totalizó 12 con Brasil.

Kyliam Mbappé suma 16 dianas en Mundiales

Messi, quien disputa su sexto Mundial, y Mbappé, que afronta su tercero, tienen asegurado intervenir en un tope más en la fase inicial de la presente reunión planetaria y si sus escuadra, que ya sellaron sus boletos a 16vos de final, logran trascender a instancias decisivas podrían agigantar más sus númerios. Esto último, sin lugar a dudas, representaría un atractivo espectáculo para los amantes del balompié que disfrutan de sus virtudes como "depredadores del área" en una era en la que hay pocos espacios para la creatividad, debido a las férreas marcaciones defensivas implementadas por distintos cuadros nacionales en el siglo XXI.

Satisfacción de Messi

Tras romper el récord de Klose, en el cotejo entre Argentina y Austria que se llevó a cabo el lunes en Dallas, Messi conversó con la agencia de noticias EFE y expresó su alegría por ostentar una plusmarca tan importante.

"No me imaginé empezar así. Estoy cansado, pero espero poder celebrar esto con mis compañeros. Uno nunca se sabe lo que pueda pasar", dijo al hacer referencia a lo hecho en sus dos primeros topes en esta edición del máximo evento de la FIFA que se celebra an América del Norte, donde tanto él como sus compañeros de La Albiceleste se enfocan en deleitar a los aficionados que los alientan en cada partido.

"Cuando este grupo se junta para competiciones oficiales o para amistosos, disfruta de entrenar y del día a día. También disfruta de ver a la gente así (alentando en las gradas), de darle alegrías, y vamos a seguir intentado dárselas".

Valencia / Joseph Ñambre