Encuentran los cuerpos de los gemelos buscados por su padre tras los terremotos

El periodista de sucesos Román Camacho informó este jueves que fueron hallados los cuerpos de los gemelos Matías y Mateo Peña, quienes permanecían desaparecidos desde el doble sismo registrado el pasado 24 de junio en Venezuela.

A través de una publicación en Instagram, Camacho señaló que los niños eran buscados por su padre y que se encontraban junto a su abuela, una prima, un primo y un tío al momento de la tragedia.

"Aún se necesita martillos eléctricos, planta eléctrica y equipos de oxicorte para sacar dos cuerpos de la familia que se encuentran en medio de los escombros de la OPPE 25 torre G", publicó el reportero en la red social.

El periodista también cuestionó las versiones que indicaban que los menores habían sido rescatados y trasladados a centros asistenciales.

Cabe mencionar que en principio se difundió a través de las redes sociales el testimonio de un rescatista y de algunas personas que afirmaban haber visto a los menores con vida luego del colapso de la torre OPPE 25, ubicada en Tanaguarena, estado La Guaira.

Esas versiones fueron posteriormente desmentidas por el padre de los gemelos, Luis Peña, quien explicó que sus hijos no aparecían en los registros de ningún centro de salud y que la búsqueda continuaba, reseñó La Patilla.

Caracas / Redacción web