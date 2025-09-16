Mbappé condujo la victoria del Real Madrid en el inicio de la Liga de Campeones

El Real Madrid de España arrancó la temporada 2025/2026 de la Liga de Campeones de Europa con una victoria 2-1 sobre el Olympique de Marsella de Francia, en el estadio Santiago Bernabéu.

Un par de goles de penalti del francés Kylian Mbappé le dieron los tres puntos a la oncena dirigida por Xabi Alonso, que estuvo en desventaja durante un tramo corto del encuentro por la diana de Timothy Weah, quien inauguró el marcador a favor de la visita en el primer tiempo.

Los merengues jugaron poco más de 20 minutos en inferioridad numérica por la expulsión del lateral derecho Dani Carvajal, que había ingresado para sustituir al lesionado Alexander Arnold en los primeros pasajes del compromiso. El capitán vio la tarjeta roja tras una agresión sobre el guardameta rival Gerónimo Rulli, quien fue una de las figuras del careo.

Remontada

Pese a que las primeras ocasiones de gol fueron fabricadas por el ataque del Real Madrid, fue la visita la que marcó el primer tanto del compromiso, por intermedio del estadounidense Weah, que tuvo un primer acercamiento fallido y en el segundo no perdonó.

El extremo norteamericano batió al portero belga Thibaut Courtois al 22', tras un pase del inglés Mason Greenwood, que a su vez robó el balón luego de una mala entrega del volante turco merengue Arda Güler.

La alegría de los franceses no duró mucho, pues un par de minutos más tarde Rodrygo recibió una infracción dentro del área que fue sentenciada penalti, canjeado de manera efectiva por Mbappé para el 1-1 al 28'.

En el segundo tiempo Rulli siguió siendo figura (en total registró 13 atajadas), pero no pudo impedir que Mbappé le convirtiera el 2-1 al 81', también desde los 12 pasos. La pena máxima en esta oportunidad fue por una mano dentro del área.

Ambos conjuntos tuvieron más chances de mover las redes, pero los porteros se encargaron de echar por tierra los acercamientos.

Marcha perfecta

El Real Madrid de Xabi Alonso registra un inicio de temporada impecable, pues entre La Liga y Liga de Campeones suma cinco triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Vale acotar que el fin de semana ganó también 2-1 en el torneo doméstico, pero en su visita a la Real Sociedad. Los últimos dos desafíos no solo coinciden en el resultado final, sino también en que los merengues tuvieron un jugador expulsado, aunque en aquel duelo fue en el primer tiempo.

Barcelona/ Javier A. Guaipo