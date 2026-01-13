Más de 20 mil temporadistas se movilizaron por el embarcadero La Baritina hasta el pasado fin de semana, según informó la presidenta de la Corporación de Turismo de Guanta, Cleopatra Henríquez.

La vocera indicó que dicha cifra supera y por mucho las expectativas que tenían para la época vacacional de año nuevo. Recordó que la proyección apuntaba a recibir alrededor de 12 mil visitantes, pero para su sorpresa estuvieron cerca de doblar esa cantidad.

También dijo que en tres oportunidades hasta tuvieron que parar las salidas de botes antes de la hora habitual porque los balnearios estaban a tope. Añadió que eso fue un reflejo del alto movimiento de turistas, muchos de ellos provenientes de otros estados del país.

Pese a que los destinos que principalmente se asocian a La Baritina son Isla de Plata y Punta La Cruz, Henríquez comentó que también salieron hacia Varadero, Conoma y Conomita, todas pertenecientes al Parque Nacional Mochima.

Seguridad

Pese a la gran cantidad de bañistas que registraron, la presidenta de la corporación de turismo guanteña afirmó que no hubo incidencias de peso y se preservó en todo momento la seguridad de las personas.

"Eso sí, la gente tiene que entender que los atractivos tienen una capacidad de carga determinada y no se puede exceder por protección", expresó. De igual manera acotó que hay embarcaciones privadas que llegan a los balnearios desde otros lugares, lo cual escapa de sus manos pero también suma a la hora de medir la capacidad.

Paseo Colón

Desde la Corporación de Turismo del Municipio Sotillo (Corpoturs) informaron que solo el fin de semana salieron más de mil personas desde el embarcadero del Paseo de La Cruz y El Mar.

El destino más concurrido fue la isla El Faro, seguida de Puinare y en menor medida El Saco.

Guanta / Javier A. Guaipo